"Крылья Победы" сегодня в 16:30 на "Беларусь 1"

Источник материала: БT

То, что мы сегодня наблюдаем в телеграм-каналах (когда выдают желаемое за действительное), увы, было и в годы Великой Отечественной. Когда немецкая хроника в первые дни войны буквально пестрила победами Рейха и радостными лицами фашистов. Гитлер спешно подписывал директиву 33 с приказом приостановить наступление на Москву. О том, как белорусская авиация оказывала беспрецедентное сопротивление врагу и блокировала бомбардировки Минска и Могилева, новая серия проекта "Крылья Победы" . Как наши "Чайки" сбивали десятки немецких самолетов в день и каким стал последний приказ штаба ВВС из Минска? Впервые на экранах достоверно озвучат важнейшие документы первого месяца войны и покажут разговоры командиров за закрытыми дверями.



Как завязался бой между нашими бомбардировщиками и шестью немецкими "Юнкерсами". Именно в этом фрагменте хрестоматийный подвиг летчика Терехина - двойной таран. Имена героев, которые 23 дня сражались в небе над Могилевом, и приезд Гитлера на оккупированную территорию Беларуси. Детали первого месяца войны в небе - сегодня в 16:30 на "Беларусь 1" .



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