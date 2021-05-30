ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Участники автопробега "За единую Беларусь!" в Бресте на реконструкции Кобринского укрепления

30.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Шаг в историю совершили и сотни участников автопробега "За единую Беларусь!".

Несколько десятков машин проехали от Минска до Бреста, чтобы увидеть Кобринское укрепление - бой начального этапа Великой Отечественной войны в исполнении более чем ста реконструкторов из Беларуси и России. Присоединиться к колонне на протяжении пути пробега могли все желающие.

Праздничные локации остались также и на фотографиях, которые участники автопробега сделали на многочисленных фотозонах. Завершил вечер полевой концерт.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шаг в историю совершили и сотни участников автопробега "За единую Беларусь!". Несколько десятков машин проехали от Минска до Бреста, чтобы увидеть Кобринское...
 
Новости дня
Новости общества
 
День пограничника на "Линии Сталина"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by