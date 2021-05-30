Источник материала: БT

Шаг в историю совершили и сотни участников автопробега "За единую Беларусь!".

Несколько десятков машин проехали от Минска до Бреста, чтобы увидеть Кобринское укрепление - бой начального этапа Великой Отечественной войны в исполнении более чем ста реконструкторов из Беларуси и России. Присоединиться к колонне на протяжении пути пробега могли все желающие.



Праздничные локации остались также и на фотографиях, которые участники автопробега сделали на многочисленных фотозонах. Завершил вечер полевой концерт.