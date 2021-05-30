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Участники автопробега "За единую Беларусь!" в Бресте на реконструкции Кобринского укрепления
30.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Шаг в историю совершили и сотни участников автопробега "За единую Беларусь!".
Несколько десятков машин проехали от Минска до Бреста, чтобы увидеть Кобринское укрепление - бой начального этапа Великой Отечественной войны в исполнении более чем ста реконструкторов из Беларуси и России. Присоединиться к колонне на протяжении пути пробега могли все желающие.
Праздничные локации остались также и на фотографиях, которые участники автопробега сделали на многочисленных фотозонах. Завершил вечер полевой концерт.
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Шаг в историю совершили и сотни участников автопробега "За единую Беларусь!". Несколько десятков машин проехали от Минска до Бреста, чтобы увидеть Кобринское...
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