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На "Линии Сталина" накануне отметили День пограничника. Показательные выступления c элементами рукопашного боя и роты почетного караула от стражей границ для зрителей любого возраста. Представление для гостей мероприятия подготовили и кинологи. Также были организованы интерактивные зоны, где желающие состязались в точности стрельбы, сборке оружия и даже метании гранат. А маленьким посетителям по душе пришлась солдатская каша. Самые стойкие и выносливые служат в пограничных войсках. Их работа - всегда быть начеку и охранять рубежи нашей страны.