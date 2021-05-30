Задержана администратор дворового чата

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МВД заявило о задержании администратора очередного дворового чата. Подозреваемую вычислили оперативники ГУБОПиК. Ей оказалась 43-летняя жительница Минска, которая управляла деструктивным телеграм-ресурсом "Берута чат". Накануне она успела передать права управления чатом своей подруге из Украины. С минувшего августа в сообществе, где насчитывалось около 600 человек, призывали к участию в протестных акциях, включая дворовые и районные марши с использованием незарегистрированной символики, а также к противодействию правоохранительным органам.



Оперативный сотрудник ГУБОПиК МВД Беларуси:

Администратор работает в IT-сфере и воспитывает 12-летнего сына. В ее квартире оперативники обнаружили БЧБ-символику и газовый пистолет. За нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий на минчанку составили протокол