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Александр Лукашенко поздравил архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия с днем рождения
30.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Ваше плодотворное и многогранное архиерейское служение - яркий пример преданности избранному пути и неустанного труда, направленного на возрождение и укрепление православия. Ваши молитвы помогают людям обретать силу духа и стремиться к новым свершениям", - отметил Президент.
Глава государства также подчеркнул:
За долгие годы созидательных дел и важных начинаний Вы снискали заслуженный авторитет, стали добрым пастырем и наставником не только для мирян, но и для многих священнослужителей. Являясь настоятелем Жировичской обители, одной из жемчужин белорусской земли, Вы внесли неоценимый вклад в становление этого центра православного образования, развитие государственно-церковных отношений по вопросам воспитания молодежи, благотворительной и социальной работы.
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"Ваше плодотворное и многогранное архиерейское служение - яркий пример преданности избранному пути и неустанного труда, направленного на возрождение и укрепление...
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