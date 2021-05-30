Источник материала: БT

"Ваше плодотворное и многогранное архиерейское служение - яркий пример преданности избранному пути и неустанного труда, направленного на возрождение и укрепление православия. Ваши молитвы помогают людям обретать силу духа и стремиться к новым свершениям", - отметил Президент.

Глава государства также подчеркнул:

За долгие годы созидательных дел и важных начинаний Вы снискали заслуженный авторитет, стали добрым пастырем и наставником не только для мирян, но и для многих священнослужителей. Являясь настоятелем Жировичской обители, одной из жемчужин белорусской земли, Вы внесли неоценимый вклад в становление этого центра православного образования, развитие государственно-церковных отношений по вопросам воспитания молодежи, благотворительной и социальной работы.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко поздравил архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия с днем рождения "Ваше плодотворное и многогранное архиерейское служение - яркий пример преданности избранному пути и неустанного труда, направленного на возрождение и укрепление...

Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите