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Сегодня католики празднуют День Святой Троицы
30.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В римском литургическом календаре праздники сошествия Святого Духа и День Святой Троицы имеют статус торжества.
Традиционный цвет облачения священников в День Святой Троицы, как и в другие великие праздники, - белый.
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В римском литургическом календаре праздники сошествия Святого Духа и День Святой Троицы имеют статус торжества. Традиционный цвет облачения священников в...
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