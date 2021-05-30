|
Сирия осудила вмешательство Запада во внутренние дела Беларуси
30.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
МИД Сирии осудил вмешательство Запада во внутренние дела Беларуси. Об этом сообщили в эфире национального телеканала "Аль-Ихбария". "Сирия выражает полную солидарность с дружественной Беларусью и призывает международное сообщество положить конец подобным действиям США и их союзников, которые представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности", - говорится в заявлении.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИД Сирии осудил вмешательство Запада во внутренние дела Беларуси. Об этом сообщили в эфире национального телеканала "Аль-Ихбария". "Сирия выражает полную...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)