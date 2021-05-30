За решение Киева по авиасообщению с Беларусью придется расплачиваться простым украинцам

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Пытаясь угодить Западу, авиасообщение с Беларусью прекратила и Украина. И за такое сомнительное решение Киева придется расплачиваться простым людям. Причем в прямом смысле слова. Время в пути для них возрастает, а, соответственно, дорожают и билеты. При и так невысоких доходах и постоянно растущей коммуналке это не вызывает восторга у украинцев. Эксперты сходятся во мнении, что вся политика Украины направлена на создание проблем. Киев за последние годы умудрился рассориться со многими своими соседями.

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