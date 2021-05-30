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Российские вузы увеличили количество бюджетных мест для белорусов

30.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Cтало известно, что российские вузы втрое увеличили число бюджетных мест для абитуриентов из Беларуси. Отбирать будущих студентов специальная комиссия будет на основе среднего балла аттестата и научных достижений. Поступить в российский вуз белорусы могут и самостоятельно: выпускникам не обязательно сдавать ЕГЭ. С этого года вузы России принимают и результаты белорусского централизованного тестирования.

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Cтало известно, что российские вузы втрое увеличили число бюджетных мест для абитуриентов из Беларуси. Отбирать будущих студентов специальная комиссия будет на...
 
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