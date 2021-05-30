Лукашенко и Черное море, задержания в Гродно, Протасевич в СИЗО КГБ. Главные новости 30 мая

Владимир Путин предложил искупаться в Черном море Александру Лукашенко, что тот и сделал. Задержанного 23 мая Романа Протасевича перевели в СИЗО ГБК. На «Беларуськалии» смертельно травмирован рабочий. Главные новости воскресенья.

Лукашенко искупался в Черном море

Напомним, Александр Лукашенко в субботу приехал на встречу с Владимиром Путиным. Подробностей официальные каналы не сообщали. Но в воскресенье по итогам переговоров стало известно, что Беларусь до 1 июня получит от РФ второй транш кредита в 500 млн долларов.

Собеседники также решили пустить новые рейсы «Белавиа» в российские города. Напомним, 27 мая белорусская авиакомпания отменила рейсы в 12 городов мира после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича.

Еще сегодня телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал видео с прогулки Лукашенко (вместе с сыном Николаем) и Путина на яхте. Опубликовано и фото, на котором Лукашенко плавает в Черном море. ТГ уточняет, что температура воды - +16.

Сообщается, что обсуждалось задержание и россиянки Софьи Сапеги, которая 23 мая летела вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту Ryanair.

Задержан главред Hrodna.life Алексей Шота

БАЖ сообщает о задержании в Гродно главного редактора сайта Hrodna.life 30 мая. Задержание произошло возле дома главреда. Причины – пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что 29 января в редакции портала был обыск, изъяты ноутбук, фотоаппараты, квадрокоптер, флешки, календари и журналы, изданные Hrodna.life.

В марте за «распространение информации, включенной в список экстремистских материалов» (ч. 2 ст. 17.11 КоАП) редакция получила штраф в размере 400 базовых величин, а сам Алексей Шота – 25 базовых.

Роман Протасевич переведен в СИЗО КГБ

Задержанная вместе с Протасевичем его подруга София Сапега также находится в СИЗО КГБ. У сестры Протасевича приняли первую передачу для него. По информации правозащитников, из передачи забрали книгу.

Протасевич признан политзаключенным.

На заседании райсуда Шота заявил, что на момент публикации телеграм-канал еще не был внесен в список. Кроме того, после запрета этого канала редакция удалила все упоминания о нем, которые удалось найти. Сознательно, целенаправленно и намеренно эти материалы не распространялись, подчеркнул главред.

Трагический случай на «Беларуськалии»

Телеграм-каналы сообщают, что в 12:34 от диспетчера ОАО «Беларуськалий» поступило сообщение о несчастном случае со смертельным исходом на 3-м рудоуправлении ПГУ № 9.

Машинист горно-выемочных машин 1966 года рождения смертельно травмирован секцией крепления к забойному конвейеру. ЧП произошло на глубине 620 метров.

Как сообщил БелаПАН председатель независимого профсоюза горняков 3-го рудоуправления «Беларуськалия» Андрей Фидрик, он не может ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию.

«Представитель профсоюза вместе с комиссией спустился в шахту. Пока он под землей и от него никакой информации не поступало», — сказал он.

В Беларуси ожидаются заморозки

Ночью и утром 31 мая по северу страны местами ожидаются заморозки до минус 2.