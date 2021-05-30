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Эксперты в студии программы о реакции мирового сообщества на инцидент с самолетом

30.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Обратимся к хронологии воздушных маневров рейса Ryanair АК4978. Отдельные эксперты говорят, что слишком много там белых пятен: мол, когда пришло письмо на email с угрозой? И кто кому (диспетчер или экипаж) сказал приземлять судно в Минске? На самом деле, все это просто разговоры и попытки вывернуть факты в нужном для себя (т. е. неблагоприятном для соседей) русле.

Есть стенограмма, собрана вся доказательная база и вся информация нашими структурами. Власти говорят представителям международных организаций, гражданской авиации США и ЕС: приезжайте, давайте сядем и расследуем эту историю! Но нет – не хотят. Что ж, мы сэкономим их время и проведем ревизию тех 16 минут, что изменили воздушное пространство Европы.

23 мая. 12 часов 30 минут. В это мгновение в воздушное пространство Беларуси входит рейс FR4978 Ryanair. Самолет ирландской авиакомпании совершал полет из аэропорта Афин в Вильнюс. Однако примерно в это же время воздушные гавани трех стран получают письмо, в котором сообщается: железная птица заминирована. На крутой поворот событий реагирует диспетчер.

В таких ситуациях счет идет буквально на секунды. Слишком рискованно попросту игнорировать столь "взрывоопасное письмо". 16 минут переговоров между экипажем и диспетчером дали четкую картинку происходящего. Командир воздушного судна произносит MAYDAY (международное обозначение: "Мы терпим бедствие").

Экипаж Ryanair принял во внимание готовность Национального аэропорта Минск принять судно согласно всем протоколам безопасности и международным инструкциям ICAO. 12:47 по Минску борт FR4978 меняет курс на белорусскую столицу. 

Для пущей точности: в 13 часов 00 минут 00 секунд самолет ирландских авиалиний заходит на посадку в Национальный аэропорт Минск

Все еще непонятно, насколько угроза минирования реальна. Но рисковать жизнями людей недопустимо. Саперы, МЧС, медики по первой тревоге примчались в аэропорт.

И здесь кроется одна из самых главных спекуляций. Все дело в том, что тот загадочный истребитель, что вынудил борт поменять маршрут, в это же время - 13:04 - только вылетал из аэродрома в Барановичах. Успеть он мог только при прямой телепортации.

Эксперты в студии программы о реакции мирового сообщества на инцидент с самолетом

Однако даже телепортация не так звучит фантастически, как политический оборот событий. Про задержанного Протасевича не будем. И все же европейские политики и подручные СМИ стали искать следы чекистов. Оказалось все гораздо проще. Об этом же говорили и сами пассажиры.

Исходя из стенограммы общения экипажа и диспетчера, становится ясно: Ryanair 1 Tango zulu (позывной борта) самостоятельно принял решение идти на посадку в Минск. При этом и командир судна, и работники воздушной гавани соблюдали все правила и протоколы Чикагской конвенции о международной гражданской авиации. Кстати, абсолютно точную выкладку разговора разместил у себя на сайте Департамент по авиации. Даже по дипломатической линии Минск готов принять организации и комиссии - было бы желание.

Правда всегда одна. И время, и все факты красноречиво говорят об одном: Беларусь среагировала правильно, сохраняя и свою (а борт летел возле БелАЭС), и чужую (взорвать "бомбу" хотели над Вильнюсом) безопасность. Опять же - это все есть в открытых источниках - факты можно проверить и самостоятельно. Кстати, почти никто из стран, обвинивших Беларусь в "пиратстве", даже не запросил данные переговоров.

Разговор в студии программы 

Факты есть факты. И на их фоне нельзя не отметить, что скорость реакции мирового сообщества на инцидент с самолетом была просто космическая. Почему, не дожидаясь фактов, так быстро приклеили ярлыки? Пираты, террористы… Совсем не стесняются?

И вот все уже вроде бы все поняли, разобрались, что пилоты сами посадили самолет, о военной авиации в контексте угрозы говорить просто глупо. Но что делается в СМИ? Британская The Daily Mail публикует вот такое:

"Майкл О'Лири из Ryanair осуждает "профинансированное государством пиратство", после того как в Беларуси был вынужден приземлиться самолет с агентами КГБ, а оппозиционного блогера и его подругу заставили умолять о жизни после того, как МиГ-29 "угрожал сбить самолет". Как вам такое комбо из фейков? Этому верят их читатели?

Так, а за счет чего можно усилить голос Беларуси на международной арене? Какую роль играет вес голоса союзников, таких как Россия и Китай?

Под удар в итоге попал и белорусский авиаперевозчик. На следующий день произошла ситуация, когда уже после взлета борт, который направлялся в Барселону, не смог выйти из воздушного пространства Беларуси. Пришлось долго кружить и сбрасывать топливо перед тем, как вернуться в Минск. А это не подвергало опасности пассажиров?

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Теги: Минск
 
 
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Обратимся к хронологии воздушных маневров рейса Ryanair АК4978. Отдельные эксперты говорят, что слишком много там белых пятен: мол, когда пришло письмо на email с угрозой? И...
 
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