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Эксперты в студии программы о реакции мирового сообщества на инцидент с самолетом
30.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Обратимся к хронологии воздушных маневров рейса Ryanair АК4978. Отдельные эксперты говорят, что слишком много там белых пятен: мол, когда пришло письмо на email с угрозой? И кто кому (диспетчер или экипаж) сказал приземлять судно в Минске? На самом деле, все это просто разговоры и попытки вывернуть факты в нужном для себя (т. е. неблагоприятном для соседей) русле.
Есть стенограмма, собрана вся доказательная база и вся информация нашими структурами. Власти говорят представителям международных организаций, гражданской авиации США и ЕС: приезжайте, давайте сядем и расследуем эту историю! Но нет – не хотят. Что ж, мы сэкономим их время и проведем ревизию тех 16 минут, что изменили воздушное пространство Европы.
23 мая. 12 часов 30 минут. В это мгновение в воздушное пространство Беларуси входит рейс FR4978 Ryanair. Самолет ирландской авиакомпании совершал полет из аэропорта Афин в Вильнюс. Однако примерно в это же время воздушные гавани трех стран получают письмо, в котором сообщается: железная птица заминирована. На крутой поворот событий реагирует диспетчер.
В таких ситуациях счет идет буквально на секунды. Слишком рискованно попросту игнорировать столь "взрывоопасное письмо". 16 минут переговоров между экипажем и диспетчером дали четкую картинку происходящего. Командир воздушного судна произносит MAYDAY (международное обозначение: "Мы терпим бедствие").
Экипаж Ryanair принял во внимание готовность Национального аэропорта Минск принять судно согласно всем протоколам безопасности и международным инструкциям ICAO. 12:47 по Минску борт FR4978 меняет курс на белорусскую столицу.
Для пущей точности: в 13 часов 00 минут 00 секунд самолет ирландских авиалиний заходит на посадку в Национальный аэропорт Минск
Все еще непонятно, насколько угроза минирования реальна. Но рисковать жизнями людей недопустимо. Саперы, МЧС, медики по первой тревоге примчались в аэропорт.
И здесь кроется одна из самых главных спекуляций. Все дело в том, что тот загадочный истребитель, что вынудил борт поменять маршрут, в это же время - 13:04 - только вылетал из аэродрома в Барановичах. Успеть он мог только при прямой телепортации.
Однако даже телепортация не так звучит фантастически, как политический оборот событий. Про задержанного Протасевича не будем. И все же европейские политики и подручные СМИ стали искать следы чекистов. Оказалось все гораздо проще. Об этом же говорили и сами пассажиры.
Исходя из стенограммы общения экипажа и диспетчера, становится ясно: Ryanair 1 Tango zulu (позывной борта) самостоятельно принял решение идти на посадку в Минск. При этом и командир судна, и работники воздушной гавани соблюдали все правила и протоколы Чикагской конвенции о международной гражданской авиации. Кстати, абсолютно точную выкладку разговора разместил у себя на сайте Департамент по авиации. Даже по дипломатической линии Минск готов принять организации и комиссии - было бы желание.
Правда всегда одна. И время, и все факты красноречиво говорят об одном: Беларусь среагировала правильно, сохраняя и свою (а борт летел возле БелАЭС), и чужую (взорвать "бомбу" хотели над Вильнюсом) безопасность. Опять же - это все есть в открытых источниках - факты можно проверить и самостоятельно. Кстати, почти никто из стран, обвинивших Беларусь в "пиратстве", даже не запросил данные переговоров.
Разговор в студии программы
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