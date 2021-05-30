Источник материала: БT

Прецедент был создан. Оставалось только грамотно отработать повестку. Но грамотно не получилось, экспертизы и факты стали не интересны, а значит, в этом деле появляется все больше ясности. Лица Запада за считанные минуты обнажили всю свою сущность. Казалось бы, откуда такое волнение за белорусского преступника и при этом абсолютное равнодушие к судьбе собственных граждан, которые могли стать жертвой террористов?

Впрочем, такая реакция и есть та самая лакмусовая бумажка. В Сети почти сразу всплыли фотографии Протасевича с мест так называемой боевой славы. Так, 23 апреля 2018 года он был запечатлен в холле здания Госдепа США. Как комментируют фото пользователи чатов, лучшее место для предателя Родины отыскать сложно.



Но это только вершина айсберга. "Бедный мальчик" с автоматом наперевес наверняка знает то, от чего даже у европейской демократии волосы встанут дыбом. Поэтому, честно говоря, попытки обелить карателя из украинского полка "Азов", человека, который разжигал гражданскую войну в Беларуси, просто нелепы.



Мало того, даже признание его пассии Софьи Сапеги о ведении "Черной книги Беларуси" у "светлых" лиц не производит должного эффекта. Подумаешь, размещала персональные данные сотрудников, чиновников, врачей, учителей и журналистов, науськивала карателей на детей и родственников. Эта девочка - настоящий садист. И такими "благими" намерениями уж точно вымощена дорога в места не столь отдаленные.



Так что паучья кладка продолжает редеть. И, судя по всему, пополнения в ближайшее время не предвидится. Ведь Европа, наконец, услышала призывы "змагарства" и ввела транспортные санкции, напрочь отрезав экстремистам все пути к бегству. Ну и что, рады они теперь? Тем, кто не успел, не остается ничего, кроме как медленно поедать друг друга. Об этом как раз новый выпуск рубрики "Площадка".

Здравствуйте!



Максим Осипов приветствует вас! Дабы поговорить о классике в современном ее звучании. И о том, что история, как известно, повторяется порой в виде фарса.



Три фамилии - недолетевшие до Литвы экстремист Протасевич и его подруга Сапего, а также мечущийся по заграницам и целенаправленно летящий на блеск монет Мотолько - блогер с такими же признаками экстремизма и морального разложения стали на этой неделе топовыми в новостях.



Эдакие Бонни и два Клайда в современном воплощении.



И, как и их американские прототипы из прошлого века, явили собой любопытное общественное явление. Синдром ПМС, исходя из фамилий фигурантов.



Первый сейчас дает показания в следственном изоляторе и сотрудничает со следствием.



Второй отчаянно отбивается от подкравшихся сзади обвинений в том, что "сдал" первого, преждевременно разместив его фото в своем телеграм-канале.



Третья - "просто студентка" и "девушка Романа", как мило и романтично представляли ее ресурсы, называющие себя независимыми.



Студентка, замечу, Европейского гуманитарного университета, что уже смешно. Пять лет назад довелось посетить "День магистра ЕГУ" в Минске своего рода презентацию для потенциальных студентов. Извините, магистров. До сих пор под впечатлением. С учетом двух журналистов на той встрече было 6 человек. Но порадовало даже не равнодушие минчан к псевдовузу, а предлагаемые им бакалаврские программы:



"Перформативный поворот в контексте белорусского арт-поля";



"Конструирование образа телесности в массмедиа".



И самый, пожалуй, сложный уровень:



"Что делает столицу столицей и отличает ее от нестолицы".



Сама София, думаю, ответ на третий вопрос знает не понаслышке. В столице проще затеряться, что она успешно и делала, приехав сначала в Минск, а затем и в Вильнюс. Как сообщает один заслуживающий доверия телеграм-канал, именно там, в ЕГУ, София попала в компанию "малолеток-революционеров", начав вести телеграм-канал экстремистского содержания.



Что это за канал? Ресурс, где размещаются персональные данные сотрудников правоохранительных ведомств, государственных чиновников, врачей, учителей и просто обычных граждан. После размещения в отношении этих людей начинается массированный интернет-буллинг, куча спама (в т.ч. детям и родственникам).







К сожалению, находились и проходимцы, имевшие доступ к базам данных и предлагавшие этим мошенникам свои услуги



Конечно же, и этого бездарного безопасника, и всех остальных проходимцев компетентные органы вычислят. И довольно скоро. Однако волноваться и нервничать самая пора не только им. Ибо "деаноновая бомба" взорвалась в самом логове невероятных, спровоцировав цепную реакцию.



Помните, как было когда-то? "Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию".



Ныне события разворачивались куда стремительнее.



Анонимные мошенники сдавали телеграмщикам Протасевича и Сапеги честных белорусов.



Мотолько сдал Протасевича. Протасевич сдал свой телефон.А телефон был с ключами - и сдал Мотольку, Латушку, вильнюсскую подружку и всех-всех-всех.

Я не хочу злорадствовать. Но эти люди знали, куда шли. И ответить за содеянное придется каждому. Тем более что бежать невероятным анонимам некуда. Европа внемлила их мольбам и воплям и учинила транспортную блокаду нашей страны. А места в багажниках посольских авто на всех не хватит. Да и самих послов, лояльных к экстремистам, в стране осталось на 3 дня, как шутят на форумах.

А потому депрессия в душе и визг на форумах будут только нарастать. Синдром ПМС, если хотите. А точнее - возмездие, у которого нет срока давности. И за геноцид времен Великой Отечественной. И за инфоцид в XXI веке. Впрочем, наша страна всегда придерживалась принципов гуманизма. Повинную голову меч не сечет.

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