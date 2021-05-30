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Сколько стоит предательство Родины и своего народа

30.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Самое интересное – сколько же стоит предательство Родины и своего народа. Платят таким Протасевичам прилично. Только ленивый не видел вот эту расписку, которая уже облетела все социальные сети. О ней почему-то не хотят вспоминать либералы, оно и понятно. Ведь нужно поддерживать миф о том, как по велению сердца парень на безвозмездной основе писал тысячи постов, разжигающих ненависть, натравливал одних на других и потешался вместе со своими подельниками. 

Вдумайтесь: за администрирование только одного телеграм-канала  1250 евро в месяц

Можно только представить, какие суммы выходили за весь спектр работ, так сказать, под ключ. Легкие деньги на крови, а тебя за это еще и гладят по головке, говорят: "Молодец, слетай-ка в Грецию, мальчик, тебе же надо отдохнуть. А вернешься - продолжишь свои благие начинания". Это вам не 50 рублей за "постоять в очереди и поставить подпись, где надо". 

Уличным крикунам потом будут рассказывать, что каналы существуют на собственные средства. Ну нельзя у Дудя соврать! Там только правда и ничего кроме правды. Они, небось, и клятву на верность родине перед интервью все дают. А вы и дальше кушайте большой ложкой красивые рассказы о донатиках. Люди сидят на зарплатах и пишут расписки в получении денег. Потому что это чей-то проект, финансируемый из чьего-то бюджета. Отсюда и отчетность. А вы как думали? Критикующий власть блогер-оппозиционер Максим Филиппович не даст соврать.

Маленькие любители экстремизма за клавиатурой, сидящие на зарплате у добрых зарубежных дядей, да еще выписывающие деньги на подкуп, это ровно то же самое явление, что и националист Протасевич в составе украинского "Азова". Их цель - пролить кровь, убить. На нем ответственность за создание пушечного мяса для пламени майдана. 

Только вот ирония в том, что в странах, которые сегодня критикуют Беларусь, и Протасевич, и Сапега сели бы на несколько пожизненных сроков.



 
 
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Самое интересное – сколько же стоит предательство Родины и своего народа. Платят таким Протасевичам прилично. Только ленивый не видел вот эту расписку, которая...
 
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