ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

К автопробегу "За мирную Беларусь!" присоединились столичные следователи

30.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Колонна из трех десятков автомобилей  растянулась на несколько сотен метров. Мероприятие состоялось сегодня не случайно. Ведь в 1942 году был образован  Центральный штаб партизанского движения. Соответственно, и маршрут был тематическим, а также возложение цветов к мемориалу партизанам и  экскурсия по двум военно-историческим комплексам "Партизанский лагерь" и "Старая граница". 

В автопробеге приняли участие более сотни человек. А для самых юных путешественников была организована интерактивная программа.

Читайте также:

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Колонна из трех десятков автомобилей  растянулась на несколько сотен метров. Мероприятие состоялось сегодня не случайно. Ведь в 1942 году был образован ...
 
Новости дня
Новости общества
 
Внедрение информационных систем в геодезии обсудили в Полоцке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by