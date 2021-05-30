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К автопробегу "За мирную Беларусь!" присоединились столичные следователи
30.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Колонна из трех десятков автомобилей растянулась на несколько сотен метров. Мероприятие состоялось сегодня не случайно. Ведь в 1942 году был образован Центральный штаб партизанского движения. Соответственно, и маршрут был тематическим, а также возложение цветов к мемориалу партизанам и экскурсия по двум военно-историческим комплексам "Партизанский лагерь" и "Старая граница".
В автопробеге приняли участие более сотни человек. А для самых юных путешественников была организована интерактивная программа.
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Колонна из трех десятков автомобилей растянулась на несколько сотен метров. Мероприятие состоялось сегодня не случайно. Ведь в 1942 году был образован ...
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