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Внедрение информационных систем в геодезии обсудили в Полоцке
30.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Внедрение информационных систем в геодезии; использование современных методов выполнения аэрофотоснимков; дистанционное зондирование Земли с целью повышения эффективности АПК - эти вопросы в Полоцке обсудили члены Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по аграрной политике, изучили опыт сельхозорганизаций севера страны. В дискуссии выработали конкретные формулировки по совершенствованию законодательства в сфере геодезической и картографической деятельности. Они лягут в основу нового законопроекта.
Николай Шевчук, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня точная система координат позволяет оцифровывать поля и вести точное земледелие. Это экономия ресурсов, это новое направление в сельском хозяйстве. Я думаю, что принятие этого закона придаст новый импульс развитию сельского хозяйства.
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