Внедрение информационных систем в геодезии обсудили в Полоцке

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Внедрение информационных систем в геодезии; использование современных методов выполнения аэрофотоснимков; дистанционное зондирование Земли с целью повышения эффективности АПК - эти вопросы в Полоцке обсудили члены Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по аграрной политике, изучили опыт сельхозорганизаций севера страны. В дискуссии выработали конкретные формулировки по совершенствованию законодательства в сфере геодезической и картографической деятельности. Они лягут в основу нового законопроекта.

Николай Шевчук, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:



Сегодня точная система координат позволяет оцифровывать поля и вести точное земледелие. Это экономия ресурсов, это новое направление в сельском хозяйстве. Я думаю, что принятие этого закона придаст новый импульс развитию сельского хозяйства.



Парламентарии почтили память героев Великой Отечественной войны



Также парламентарии почтили память героев Великой Отечественной войны. Участники выездного заседания посетили историко-культурный комплекс «Поле ратной славы» в деревне Гомель Полоцкого района. Венок и живые цветы возложили к памятнику партизанам бригады имени Ворошилова.





