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Внедрение информационных систем в геодезии обсудили в Полоцке

30.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Внедрение информационных систем в геодезии; использование современных методов выполнения аэрофотоснимков; дистанционное зондирование Земли  с целью повышения эффективности АПК - эти вопросы в Полоцке  обсудили члены Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси  по аграрной политике, изучили опыт  сельхозорганизаций севера страны. В дискуссии выработали конкретные формулировки  по совершенствованию законодательства  в сфере геодезической и картографической деятельности. Они лягут в основу нового законопроекта. 

Николай Шевчук,  председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня точная система координат позволяет оцифровывать поля и вести точное земледелие. Это экономия ресурсов, это новое направление в сельском хозяйстве. Я думаю, что принятие этого закона придаст новый импульс развитию сельского хозяйства. 

Парламентарии почтили память героев Великой Отечественной войны

Также парламентарии  почтили память героев Великой Отечественной войны. Участники выездного заседания  посетили историко-культурный комплекс  «Поле ратной славы»  в деревне Гомель Полоцкого района. Венок и живые цветы  возложили к памятнику партизанам  бригады имени Ворошилова. 



 
Теги: Гомель
 
 
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Внедрение информационных систем в геодезии; использование современных методов выполнения аэрофотоснимков; дистанционное зондирование Земли  с целью повышения...
 
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