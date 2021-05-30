О работе на речной границе: река следов не оставляет

Источник материала: БT

На неделе белорусские пограничники отметили профессиональный праздник.

"Зеленые береты" сегодня продолжают нести службу в непростых условиях. Наркотрафик, торговля людьми, контрабанда, перевозка оружия, нелегальные мигранты — несмотря на опустевшие границы из-за пандемии, напряженность на них лишь возросла. Большое внимание сегодня уделяется южным рубежам – на границе с Украиной продолжается демаркация.



Открываются новые заставы, рубеж оснащается умными комплексами, которые в автоматическом режиме круглосуточно мониторят обстановку. Современная белорусская граница, оснащенная передовыми технологиями и инженерными решениями. Как несут службу на речной границе – репортаж Владимира Королева.



Бескрайняя гладь Сожа в этом месте и есть граница между Беларусью и Украиной. Подразделения береговой охраны каждый день патрулируют южный рубеж.



В ведении этой погранзаставы около 30 км водной границы. Безусловно, катера здесь не курсируют все время. Для круглосуточного мониторинга существует автоматизированный пост технического наблюдения.







Тепловизор и датчики движения следят на многие километры вокруг. С одной стороны – непроходимая украинская чаща, с другой – крутой белорусский берег. Но заросли леса и сильное течение с водоворотами не останавливает тех, кто тайно хочет оказаться в другой стране.



Речная застава "Карповка" на карте появилась несколько лет назад

Здесь пограничники живут на воде – брандвахты для нашей страны редкость. Да и Днепро-Сожский заказник место особое. Красивые пойменные дубравы, высоковозрастные сосновые леса, березовые рощи и заливные луга. Живописные места привлекают не только туристов. Для нелегальных мигрантов, наркоторговцев, контрабандистов и тайных продавцов оружия подобная глушь на руку.



Михаил Гаджала, начальник пограничной заставы "Карповка" пограничной комендатуры "Лоев":



Река следов не оставляет. Мы проверяем береговую отмель, проверяем наличие причаленных лодок, людей вблизи реки. Уточняем цель нахождения, кто, когда откуда прибыли. Выясняем, это нарушитель госграницы или гражданин действительно приехал на реку для лова рыбы.



Юридически ты нарушаешь границу лишь тогда, когда причаливаешь или выходишь на берег. Поэтому мониторинг прибрежной зоны также входит в обязанность зелёных фуражек. Для опытного глаза земля говорит о многом: кострище, брошенный окурок, обертка от продуктов выдает место стоянки. Короткий шаг и след продавлен в пятке, значит, шел спиной. Профессионалу любая мелочь - кладезь информации.







В погрангруппе первым всегда идет кинолог с собакой, нет такой техники, которая может заменить лохматого на границе. Учуять и выйти на след, задержать нарушителя – в этом сторожевому псу нет равных. В свободное время - тренировки.



Эта застава модульного типа, здесь отдельно столовая, комната для хранения еды, досуга и прочее. И дело даже не в экономии, хотя полноценные здания стоят гораздо дороже. Неподалеку отсюда находится речка, в случае ее розлива или иных ситуаций, застава может переехать в другое место.



Андрей Федоров, первый заместитель начальника Гомельской пограничной группы:



Модульные комплексы очень оправданы. Мы должны понимать, что обстановка требует своевременного реагирования. Безопасность не может ждать 5-10 лет. Реагировать нужно сейчас и по месту, значительно уменьшает сроки переброски. Было выставлено два новых подразделения на охрану госграницы – погранзастава на территории Лоевского района. С полностью модульным военным городком.



Белорусская граница представляет собой целую систему современных заграждений, тепловизоров, сейсмических датчиков и многое другое. На непроходимых участках возводятся модульные заставы, создаются системы автоматического наблюдения.





Андрей Федоров, первый заместитель начальника Гомельской пограничной группы:



С введением в этом году нового сигнализационного комплекса мы закончим работы по сигнализационному оборудованию всего сухопутного участка границы нашей пограничной группы. Продолжаются работы по развертыванию постов на реке и в пределах Полесского заповедника.

Граница с Украиной составляет более 1000 км. Сегодня здесь продолжается демаркация и обустройства рубежа передовыми технологиями. Сами "зеленые фуражки" говорят, что помимо техники и автоматизированных систем, эффективная работа заключается еще и в хорошей подготовке.





Читайте также: