Трагедия в Барановичах для отдельных стала поводом хайпануть и выплеснуть агрессию

Источник материала: БT

Любая негативная тема словно притягивает маргиналов из отряда "невероятных". Так случилось и в этот раз. Трагедия для отдельных стала поводом, что называется, хайпануть и выплеснуть агрессию. 19 мая в Барановичах потерпел крушение военный самолет. Погибли оба пилота - майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко. Погибли как герои, спасая жизни людей - пикирующую машину удалось отвести от жилых массивов и тем самым избежать многочисленных жертв ценой собственной жизни. Нет слов, способных смягчить боль утраты для родных и близких, но есть память, которая вместе с этой болью и бесконечной благодарностью за подвиг навсегда останется в сердцах. Правда, кому-то это показалось хорошей возможностью увести в политическую плоскость. Зачем - сказать сложно. В последний год причины поступков некоторых людей вообще сложно понять. Для милиции было делом чести установить и найти каждого, кто оставил мерзкий комментарий в адрес погибших летчиков. К этому времени уже задержаны 20 человек. Кто эти люди и как они объясняют свои поступки - в следующем материале.

19 мая возле Барановичей произошла настоящая трагедия. Невообразимо, что пришлось пережить экипажу. С невосполнимой болью утраты придется жить семьям, родным и близким погибших. Нормальному человеку это кажется за гранью. Но вместо слов поддержки и сочувствия отдельные личности очернили память героев.



Трагедия в Барановичах послужила для отдельных триггером, чтобы выплеснуть желчь наружу, и еще раз показала, какой невероятно нечеловеческий контингент рвался к власти в нашей стране. В ситуации, когда кроме боли и сострадания нормальному человеку ничего в голову прийти не может, ряд маргиналов поразили своим цинизмом и неадекватностью. Похоже, такова особенность этого сообщества - хайповать на трагедиях и жизнях людей.



Андрей Паршин, начальник ГУБОПиК МВД Беларуси:



Глава государства дал все необходимые поручения по расследованию катастрофы и, как и все мы, ожидает результатов. И в тот момент, когда вся страна высказывала слова поддержки и сочувствия, отдельный контингент осмелился хайповать на трагедии. Жесткой была реакция Президента на это счет. Александр Лукашенко поручил силовому блоку разобраться с тем, кто осквернил память погибших героев.



Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси:



Как всегда, подленько и исподтишка под фальшивыми адресами со своих продавленных диванов они разразились грязными комментариями. Найти нелюдей стало делом чести для правоохранителей.



Если всмотреться в эти лица и в их невнятные объяснения, становится страшно. Эти люди живут среди нас. Вот один из них. Шубич Святослав. По этим кадрам можно понять, как живет молодой человек и какие ценности у него в приоритете. Он не раз попадал в милицию за то, что разгуливал в пьяном виде в общественных местах. А накануне во время осмотра квартиры у него была найдена марихуана.



Хлам в доме, пустые бутылки из-под алкоголя, БЧБ-символика – стандартная картина во многих квартирах «комментаторов». Многие из них постоянные участники протестного движения. Об этом говорят и обнаруженные у них флаги, и деструктивные телегам-чаты, в которых они состоят. Именно в таких помойках эти люди и оставляли свои мерзкие сообщения.



Ну а об интеллектуальном уровне этих людей и вовсе говорить не приходится, как говорится, картина на лицо.



Это Анатолий Яскевич. Кроме этой записи в тик-ток в своей жизни он отличился разве что только тем, что избил жену в состоянии алкогольного опьянения и периодически садился пьяным за руль. А это все тот же Яскевич, но уже после встречи с бойцами ГУБОПа. Прыть и дерзость резко рассеялась.



И так было с каждым. Во всех случаях, после того, как к диванным комментаторам наведывались люди в форме, они все как один становились уже не такими смелыми. Желчь из их лексикона пропадала, но появлялись сожаления и извинения.



На данный момент по всей стране установлено более 20 человек, для которых подвиг героев стал поводом для хайпа



Все были удивлены, что за гнусности прядется ответить. А вот в милиции говорят, что удивляться нечему: ничто не проходит бесследно даже в интернете, и каждое оскорбление или гнусность придется ответить по закону.

В милиции в очередной раз подчеркнули, что никому не позволено использовать интернет для травли, оскорблений и унижений. А каждый виртуальный негодяй должен быть готов ответить по закону.



Те комментаторы, которые задержаны, в этом уже убедились. И так будет с каждым: не важно, осквернил ли ты память погибших летчиков или оскорбил правоохранителей либо госслужащих. Перед законом все равны. А вычислять анонимных хейтеров, как показала практика, дело времени.



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