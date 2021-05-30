|
Прогноз погоды на 31 мая
31.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT31 мая погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Ночью и утром по северу республики местами на почве ожидаются заморозки до -2°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31 мая погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Ночью и утром по северу...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)