Лето в Беларуси начнется с заморозков

Источник материала: БT

Сезон, который должен быть самым жарким, встретит нас пока ночными заморозками. Температура воздуха ночью от 2 до 8 градусов тепла. Завтра днем по всей территории нашей страны переменная облачность и плюс 14-20. В отдельных районах возможны грозы и утренний туман.

Тепло в Беларуси будет и в выходные. Воздух прогреется до плюс 24. Осадков не ожидается.





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