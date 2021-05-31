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Лето в Беларуси начнется с заморозков
31.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сезон, который должен быть самым жарким, встретит нас пока ночными заморозками. Температура воздуха ночью от 2 до 8 градусов тепла. Завтра днем по всей территории нашей страны переменная облачность и плюс 14-20. В отдельных районах возможны грозы и утренний туман.
Тепло в Беларуси будет и в выходные. Воздух прогреется до плюс 24. Осадков не ожидается.
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Сезон, который должен быть самым жарким, встретит нас пока ночными заморозками. Температура воздуха ночью от 2 до 8 градусов тепла. Завтра днем по всей территории...
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