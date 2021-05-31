В Китае семьям разрешили иметь троих детей

Источник материала: БT

В Китае разрешили супружеским парам иметь троих детей. Как считают власти, это поможет улучшить демографическую ситуацию в стране. В середине 70-х, чтобы решить проблему перенаселения, был объявлен обязательный принцип: "одна семья - один ребенок". Но в середине прошлого десятилетия обнаружилось, что население стремительно стареет: в 2013 году правительство отменило запрет на второго ребенка. Однако и сейчас еще существует реальная опасность, что пенсионеров окажется непропорционально много: разрешение на третьего ребенка позволит решить эту проблему. Население Китая сегодня составляет 1 миллиард 400 миллионов человек.





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