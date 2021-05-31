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Дания помогала США собирать данные о европейских чиновниках
31.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Скандальный материал немецкого издания Süddeutsche Zeitung. Авторы статьи утверждают: американская разведка при помощи датских коллег вела слежку за видными европейскими политиками. Шпионили, утверждают журналисты, за Ангелой Меркель, министром иностранных дел Германии, а также за руководством Швеции и Норвегии. Обеспокоенность и недовольство по этому поводу уже выразили Стокгольм и Осло. У Дании требуют немедленных объяснений - пока безо всякого результата.
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Скандальный материал немецкого издания Süddeutsche Zeitung. Авторы статьи утверждают: американская разведка при помощи датских коллег вела слежку за видными европейскими...
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