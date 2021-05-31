На Сицилии вновь начал извергаться вулкан Этна

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Непосредственной опасности близлежащим населенным пунктам нет. Однако аэропорт Катании вынужден был изменить маршруты посадки и взлета самолетов. Этна - один из самых активных европейских вулканов: извергается живописно, но вот уже несколько столетий, по счастью, без катастрофических последствий.





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