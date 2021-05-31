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На Сицилии вновь начал извергаться вулкан Этна
31.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Непосредственной опасности близлежащим населенным пунктам нет. Однако аэропорт Катании вынужден был изменить маршруты посадки и взлета самолетов. Этна - один из самых активных европейских вулканов: извергается живописно, но вот уже несколько столетий, по счастью, без катастрофических последствий.
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Непосредственной опасности близлежащим населенным пунктам нет. Однако аэропорт Катании вынужден был изменить маршруты посадки и взлета самолетов. Этна - один из...
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