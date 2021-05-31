Авиация МЧС Беларуси ликвидировала крупный пожар в Турции

Источник материала: БT

Авиация МЧС Беларуси участвовала в ликвидации крупного пожара вблизи турецкого города Милас. Огонь бушевал на площади более 12 га. Тушение осложнялось сильным ветром. К работе было привлечено несколько бортов, в том числе Ми-8 белорусских спасателей. Общий боевой налет составил 7 часов 35 минут, выполнены 42 сброса воды. Пожар ликвидирован, после выполнения боевой задачи наш борт продолжает дежурство. Беларусь не первый год оказывает помощь в тушении пожаров в экосистемах разных стран. Наши экипажи зарекомендовали себя как высококлассные специалисты, способные работать в сложных условиях горной местности.





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