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Американский вирусолог предсказывает новые пандемии

31.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Это прогнозы американских экспертов - они обещают человечеству новые COVID-пандемии в 2026-м и 2032-м годах. За первые два десятилетия нынешнего столетия человечество уже познакомилось с атипичной пневмонией, птичьим гриппом и рядом других опасных вирусов, отмечают ученые. Нет сомнений, что и новые штаммы COVID не замедлят проявиться. В этой связи научные светила требуют изучать не только вирус и закономерности его распространения, но также и его происхождение. США уже, похоже, решили объявить главным виновником пандемии Китай: американской разведке дано 90 дней на сбор сведений об искусственном происхождении вируса.



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Это прогнозы американских экспертов - они обещают человечеству новые COVID-пандемии в 2026 и 2032 годах. За первые два десятилетия нынешнего столетия человечество уже...
 
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