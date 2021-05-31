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Международный фестиваль "Браславские зарницы" объединил лучшие творческие коллективы
31.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Показательные выступления, конкурс народного танца и театрализованные представления. Международный фестиваль "Браславские зарницы" объединил лучшие творческие коллективы. Красочной частью форума стал праздник средневековой культуры. Самобытную атмосферу придал обряд добычи огня, рыцарский турнир, мастер-классы по стрельбе из лука. Сюрпризы для гостей масштабного праздника подготовили ремесленники.
Кристина Шевелева, член жюри фестиваля "Браславские зарницы":
Хоровое пение живое, живет в народной традиции, в академической. Многие лета этому фестивалю, пускай браславская земля объединяет именно хоровое творчество.
Фестиваль "Браславские зарницы" - один из старейших в Беларуси. Во время форума коллективы презентовали обряды и танцы, которые являются нематериальным культурным наследием.
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Показательные выступления, конкурс народного танца и театрализованные представления. Международный фестиваль "Браславские зарницы" объединил лучшие творческие...
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