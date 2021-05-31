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Милиция проверяет сообщения о минировании школ
31.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня в милицию обратились руководители сразу нескольких минских школ, которые сообщили о поступивших на почту учреждений образования угрозах о заложенных взрывных устройствах. Как сообщает ГУВД, сейчас на места выезжают следственно-оперативные группы и саперы, принимаются необходимые меры безопасности.
За заведомо ложное сообщение об опасности ответственность наступает с 14 лет. Данное преступление имеет свое название - сваттинг. В основном оно распространено среди молодежи. Цель - устроить панику в конкретном месте.
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Сегодня в милицию обратились руководители сразу нескольких минских школ, которые сообщили о поступивших на почту учреждений образования угрозах о заложенных...
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