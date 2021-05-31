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Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине из-за угрозы взрыва

31.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Это уже почти бумеранг. Как стало известно сегодня, самолет компании Ryanair совершил экстренную посадку на этот раз в берлинском аэропорту. Снова из-за сообщения о минировании лайнера. Рейсу из Дублина в Краков до прибытия в пункт назначения оставалось менее часа лету. Однако экипаж принял решение садиться в Берлине. Сообщается, что взрывчатых веществ на борту не обнаружили. При этом все пассажиры рейса были эвакуированы, а багаж подвергли тщательному досмотру. Власти теперь выясняют, от кого поступила ложная информация о минировании. Возникает вопрос: а последуют ли санкции от мирового сообщества? Наверное, теперь самолеты будут летать в обход Германии?


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Теги: Брест
 
 
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Это уже почти бумеранг. Как стало известно сегодня, самолет компании Ryanair совершил экстренную посадку на этот раз в берлинском аэропорту. Снова из-за сообщения о...
 
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