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Концертные агентства вынуждены менять маршруты передвижения артистов

31.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Из-за запретов на перелеты со стороны Евросоюза для белорусских авиалайнеров тысячи простых людей, спортсменов и артистов вынуждены испытывать массу неудобств. 

В связи со сложившейся ситуацией возникли дополнительные трудности как для артистов мирового масштаба, так и для организаторов их выступлений. Сегодня командам звезд приходится прокладывать новые маршруты передвижения исполнителей, чтобы намеченные концерты состоялись. Подстраивается под ситуацию и Дворец Республики в Минске. В летней афише заявлены концерты Криса Нормана, Эмина.

Закрытие авиапространства для белорусских самолетов стало сильнейшим ударом и для концертных агентств. В прошлом году сцены по всему миру пустовали из-за пандемии. Только сейчас индустрия начала оживать, но вновь оказалась в сложной ситуации из-за политических споров. 


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Теги: Брест, Минск
 
 
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Из-за запретов на перелеты со стороны Евросоюза для белорусских авиалайнеров тысячи простых людей, спортсменов и артистов вынуждены испытывать массу неудобств.  ...
 
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