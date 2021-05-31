ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В. Макей: Мир скатывается к этапу "Холодная война 2.0"

31.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Сегодня, наблюдая, как развивается ситуация в нашем регионе, да и в мире в целом, наблюдая рост конфронтации по всем направлениям, можно констатировать, что мы скатываемся к этапу "Холодная война 2.0". 

"Если будет происходить вот это вот нагромождение взаимных обвинений в адрес друг друга, причем обвинений действительно таких разрушающих, как это было сделано тем же самым президентом Байденом, можно предположить, что так мы окажемся в шаге от войны горячей", - сказал Владимир Макей.


Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS

Есть чем поделиться? Пишите сюда    

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: Сегодня, наблюдая, как развивается ситуация в нашем регионе, да и в мире в целом, наблюдая рост конфронтации по...
 
Новости дня
Новости общества
 
Арт-галерея "Университет культуры" представляет "Поэзию танца"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by