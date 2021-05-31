Источник материала: БT

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Сегодня, наблюдая, как развивается ситуация в нашем регионе, да и в мире в целом, наблюдая рост конфронтации по всем направлениям, можно констатировать, что мы скатываемся к этапу "Холодная война 2.0".



"Если будет происходить вот это вот нагромождение взаимных обвинений в адрес друг друга, причем обвинений действительно таких разрушающих, как это было сделано тем же самым президентом Байденом, можно предположить, что так мы окажемся в шаге от войны горячей", - сказал Владимир Макей.







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