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Юбилей одного из ведущих коллективов Белорусского университета культуры и искусств - ансамбля кафедры хореографии.

По случаю даты в художественной галерее университета - выставка под названием "Поэзия танца". Более сотни экспонатов позволяют проследить историю современной белорусской хореографической школы. Эскизы художника Юрия Пискуна и образцы концертных костюмов. Афиши и фотоснимки разных лет. Награды известного дэнс-коллектива на международных конкурсах и фестивалях. Отдельный стенд - пресс-публикации, посвященные ансамблю под руководством Светланы Гутковской.

Ансамбль - один из лучших в стране. Участник и призер фестиваля современной хореографии в Витебске, международного конкурса имени Эсамбаева, дважды лауреат гранд-премии специального фонда Президента Беларуси.





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