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Арт-галерея "Университет культуры" представляет "Поэзию танца"

31.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Юбилей одного из ведущих коллективов Белорусского университета культуры и искусств - ансамбля кафедры хореографии.

По случаю даты в художественной галерее университета - выставка под названием "Поэзия танца". Более сотни экспонатов позволяют проследить историю современной белорусской хореографической школы. Эскизы художника Юрия Пискуна и образцы концертных костюмов. Афиши и фотоснимки разных лет. Награды известного дэнс-коллектива на международных конкурсах и фестивалях. Отдельный стенд - пресс-публикации, посвященные ансамблю под руководством Светланы Гутковской.

Ансамбль - один из лучших в стране. Участник и призер фестиваля современной хореографии в Витебске, международного конкурса имени Эсамбаева, дважды лауреат гранд-премии специального фонда Президента Беларуси.


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Теги: Витебск
 
 
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Юбилей одного из ведущих коллективов Белорусского университета культуры и искусств - ансамбля кафедры хореографии. По случаю даты в художественной галерее...
 
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