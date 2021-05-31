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Арт-галерея "Университет культуры" представляет "Поэзию танца"
31.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Юбилей одного из ведущих коллективов Белорусского университета культуры и искусств - ансамбля кафедры хореографии.
По случаю даты в художественной галерее университета - выставка под названием "Поэзия танца". Более сотни экспонатов позволяют проследить историю современной белорусской хореографической школы. Эскизы художника Юрия Пискуна и образцы концертных костюмов. Афиши и фотоснимки разных лет. Награды известного дэнс-коллектива на международных конкурсах и фестивалях. Отдельный стенд - пресс-публикации, посвященные ансамблю под руководством Светланы Гутковской.
Ансамбль - один из лучших в стране. Участник и призер фестиваля современной хореографии в Витебске, международного конкурса имени Эсамбаева, дважды лауреат гранд-премии специального фонда Президента Беларуси.
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Юбилей одного из ведущих коллективов Белорусского университета культуры и искусств - ансамбля кафедры хореографии. По случаю даты в художественной галерее...
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