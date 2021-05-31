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В Египте зафиксировано 7 случаев заболевания "черной плесенью"
31.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Черная плесень" добралась до Египта. Зафиксировали 7 случаев заболевания. Все они были обнаружены в провинции Шаркия у людей с ослабленным иммунитетом на фоне перенесенных заболеваний, в том числе COVID-19. У трех пациентов пришлось удалить поврежденные органы, один - в крайне тяжелом состоянии, остальные стабильны.
Известно, что споры "черной плесени" содержатся в земле, пыли и продуктах органического разложения. В организмы людей грибок чаще всего попадает через аппараты искусственной вентиляции легких. Грибковая инфекция поражает носоглотку, глаза и легкие, а в случае с заразившимися, COVID-19 чаще всего приводит к смерти.
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"Черная плесень" добралась до Египта. Зафиксировали 7 случаев заболевания. Все они были обнаружены в провинции Шаркия у людей с ослабленным иммунитетом на фоне...
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