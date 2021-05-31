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Устанавливаются детали стрельбы в Екатеринбурге
31.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Стрелявший в Екатеринбурге по прохожим из окна своей квартиры мужчина - бывший полицейский, который сейчас работает охранником. 48-летний мужчина задержан и будет направлен на комплексную экспертизу. Уже известно, что на учете у психиатра или нарколога он не состоял. Выстрелы производил из официально зарегистрированного охотничьего карабина. При задержании мужчина отстреливался. Есть информация, что он был нетрезв. С тяжелым ранением госпитализирована девочка, ее состояние крайне тяжелое. Пострадал также росгвардеец. Он пытался остановить злоумышленника, но тот открыл огонь. Люди прятались, где могли. Следы от пуль повсюду - на здании магазина и на припаркованных автомобилях. Всего следователи, работающие на месте, обнаружили около 60 гильз.
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Стрелявший в Екатеринбурге по прохожим из окна своей квартиры мужчина - бывший полицейский, который сейчас работает охранником. 48-летний мужчина задержан и будет...
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