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Сезон благоустройства в столице приближается к финишу

31.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ремонт детских площадок, пешеходных переходов и уборка зеленых территорий. Сезон благоустройства в столице приближается к финишу. В Советском районе готовность уже порядка 90 %. Сейчас активно ведется покос травы. Это около 350 гектаров вдоль городских улиц и МКАД. Коммунальные службы работают без выходных. Помогает и специализированная техника.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района г. Минска:

Задача поставлена: к 1 июня навести идеальный порядок. Поэтому активно работают бригады по косьбе жилищно-коммунального хозяйства "Зеленстрой". Ремавтодор получил строительный подряд, в том числе и на работы в ЖКХ. Те задачи, которые были поставлены по ямочному ремонту планово, мы выполним. Но надо понимать, что параллельно идут и работы по обращениям граждан.

Всего в Советском районе ремонт асфальтобетонного покрытия запланирован на площади в 13 тысяч квадратных метров. Вместе с этим дорожные службы работают и с заявками через портал 115.бел.


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Теги: Минск
 
 
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Ремонт детских площадок, пешеходных переходов и уборка зеленых территорий. Сезон благоустройства в столице приближается к финишу. В Советском районе готовность...
 
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