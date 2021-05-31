В. Колташов высказался об истинном лице белорусской оппозиции

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Напрашивается вопрос, почему, чтобы освободить беглеца-террориста, которому, безусловно, есть что рассказать. Но на самом деле там наплевать на белорусский народ и на нашу экономику. Главное - собственная выгода и комфорт, пусть даже на руинах страны, которая создавалась и развивалась трудом многих поколений.

Таким мнением об истинном лице белорусской оппозиции с нашим телеканалом поделился глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества (Россия):

Он Мальчиш-Плохиш гедонист. Он любит удовольствия. Он же не остался в батальоне "Азов". Он выбрал себе более комфортное ремесло, гораздо приятнее находиться в Польше, где хорошая архитектура, где хорошая кухня. Ведь бизнес-ланч имеет значение. Для Протасевича это было, безусловно, важно. То ли дело в котелке черти, что на линии фронта, а то ли дело в хорошем польском кафе. Оплачивался он не плохо. Таковы многие вожди белорусской оппозиции, которые плевать хотели на белорусский народ, на судьбу белорусской экономики, лишь бы им лично было хорошо. Они думают, что когда Запад придет грабить Беларусь, им тоже будет хорошо, потому что они будут числиться депутатами, членами правительства, руководителями общественных структур, будут произносить красивые речи, а при этом страна будет опустошаться даже с большей интенсивностью, чем опустошалась Украина в последние 7 лет. Поэтому люди, которые верят, что оппозиция настроена на борьбу, они заблуждаются. Эти люди в основной своей массе настроены на решение своих личных проблем, на то, чтобы сделать карьеру, пусть даже она делается на руинах страны, которая создавалась и развивалась трудом многих поколений. Им все равно.





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