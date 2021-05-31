В преддверии летних каникул безопасность на дорогах находится под пристальным вниманием ГАИ

Источник материала: БT

Инспекторы следят за соблюдением водителями скоростного режима и напоминают о правилах дорожного движения пешеходам. С начала года в Минске в ДТП пострадало почти три десятка несовершеннолетних. 18 из них пешеходы, а 10 - пассажиры транспортных средств.

Валерий Мосенза, начальник ОГАИ Центрального РУВД г. Минска:

Часто мы сталкиваемся с наездами на детей внутридворовой территории, когда дети выбегают из-за стоящих автомашин. Обращаем особое внимание на действия водителей, как в момент движения транспортного средства, так и на предоставление преимущества во время движения пешеходов. Также не забываем о правилах соблюдения стоянки. Потому что когда водители бросают автомобили рядом с пешеходными переходами, порой объясняя это тем, что "мне надо сбегать в магазин", "забрать ребенка", забывают, что из-за этой машины порой происходят серьезные дорожно-транспортные происшествия.

Основные причины происшествий - переход дороги в неположенном месте и нарушение правил управления велосипедом. О правильном поведении на дороге школьникам также рассказывают и на тематических уроках.





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