﻿ В преддверии летних каникул безопасность на дорогах находится под пристальным вниманием ГАИ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В преддверии летних каникул безопасность на дорогах находится под пристальным вниманием ГАИ

31.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Инспекторы следят за соблюдением водителями скоростного режима и напоминают о правилах дорожного движения пешеходам. С начала года в Минске в ДТП пострадало почти три десятка несовершеннолетних. 18 из них пешеходы, а 10 - пассажиры транспортных средств.

Валерий Мосенза, начальник ОГАИ Центрального РУВД г. Минска:

Часто мы сталкиваемся с наездами на детей внутридворовой территории, когда дети выбегают из-за стоящих автомашин. Обращаем особое внимание на действия водителей, как в момент движения транспортного средства, так и на предоставление преимущества во время движения пешеходов. Также не забываем о правилах соблюдения стоянки. Потому что когда водители бросают автомобили рядом с пешеходными переходами, порой объясняя это тем, что "мне надо сбегать в магазин", "забрать ребенка", забывают, что из-за этой машины порой происходят серьезные дорожно-транспортные происшествия.

Основные причины происшествий - переход дороги в неположенном месте и нарушение правил управления велосипедом. О правильном поведении на дороге школьникам также рассказывают и на тематических уроках.


Читайте также:


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инспекторы следят за соблюдением водителями скоростного режима и напоминают о правилах дорожного движения пешеходам. С начала года в Минске в ДТП пострадало...
 
Новости дня
Новости общества
 
На Невском международном экологическом конгрессе с участием Беларуси обсудили актуальные темы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by