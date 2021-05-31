На Невском международном экологическом конгрессе с участием Беларуси обсудили актуальные темы

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Новая климатическая политика, управление водными и лесными ресурсами, экотуризм и вопросы экологической безопасности. Актуальные темы обсуждались на Невском международном экологическом конгрессе с участием Беларуси. Министр природных ресурсов и окружающей среды Андрей Худык в рамках своего доклада отметил: Беларусь на ближайшие десятилетия ставит перед собой амбициозные задачи по укреплению возможностей к последствиям изменения климата, устойчивому развитию и экологическому туризму.

Среди наиболее значимых достигнутых нашей страной результатов - ввод в эксплуатацию объектов по обезвреживанию опасных отходов, в том числе стойких органических загрязнителей и озоноразрушающих веществ.





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