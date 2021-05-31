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Спецслужбы Дании помогали США прослушивать переговоры Ангелы Меркель
31.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Датские спецслужбы помогали американскому Агентству национальной безопасности подслушивать германских политиков. Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Прослушка велась США со станции под Копенгагеном. Прослушивали ведущих немецких политиков, в том числе канцлера Ангелу Меркель и президента Франка-Вальтера Штайнмайера. О шпионаже общественности стало известно в 2015 году, однако тогда правительство Дании не сообщало об участии в нем своих спецслужб. Также стало известно, что с американской станции также осуществлялась слежка за датскими МИД и Минфином.
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Датские спецслужбы помогали американскому Агентству национальной безопасности подслушивать германских политиков. Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche...
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