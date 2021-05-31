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Новый троллейбус выехал на столичный маршрут

31.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Первый тест - в городских условиях. Новый троллейбус особо большой вместимости на автономном ходу выехал в Минске на шестой маршрут. Транспортное средство построено на базе уже знакомого электробуса и имеет схожий внешний вид и техническое оснащение. В салоне USB для зарядки гаджетов, больше места для людей с ограниченными возможностями и детских колясок, а также климат-контроль. Особое внимание и комфорту водителя. Теперь в кабину управления отдельный вход. Она стала более просторной и эргономически продуманной. 

Новая машина заменит троллейбус старого образца, а через время и некоторые автобусные маршруты в случае, если половина линии пролегает под контактной сетью. Это позволит существенно расширить транспортные сети в новых микрорайонах.


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Теги: Минск
 
 
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Первый тест - в городских условиях. Новый троллейбус особо большой вместимости на автономном ходу выехал в Минске на шестой маршрут. Транспортное средство...
 
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