Новый троллейбус выехал на столичный маршрут

Источник материала: БT

Первый тест - в городских условиях. Новый троллейбус особо большой вместимости на автономном ходу выехал в Минске на шестой маршрут. Транспортное средство построено на базе уже знакомого электробуса и имеет схожий внешний вид и техническое оснащение. В салоне USB для зарядки гаджетов, больше места для людей с ограниченными возможностями и детских колясок, а также климат-контроль. Особое внимание и комфорту водителя. Теперь в кабину управления отдельный вход. Она стала более просторной и эргономически продуманной.

Новая машина заменит троллейбус старого образца, а через время и некоторые автобусные маршруты в случае, если половина линии пролегает под контактной сетью. Это позволит существенно расширить транспортные сети в новых микрорайонах.





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