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Протесты в Париже переросли в столкновения с полицией
31.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Париже сотни людей вышли на площадь Республики, требуя жилья для мигрантов и бездомных. В ходе протеста начались стычки с полицией, правоохранители распылили в толпу демонстрантов баллончики с перцовым газом. Позже около 200 мигрантов развезли на автобусах в места экстренного размещения. Аналогичная демонстрация произошла в Париже более двух недель назад, когда после многочасовой акции власти экстренно разместили во временных центрах около 700 мигрантов.
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В Париже сотни людей вышли на площадь Республики, требуя жилья для мигрантов и бездомных. В ходе протеста начались стычки с полицией, правоохранители распылили в...
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