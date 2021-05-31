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Стрельба в Екатеринбурге - есть жертвы
31.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Устанавливаются детали стрельбы в Екатеринбурге - 48-летний мужчина открыл огонь по людям из окна своей квартиры. С тяжелым ранением госпитализировали девочку, ее состояние крайне тяжелое. Пострадал также росгвардеец. Стрелком оказался бывший полицейский - он задержан и будет направлен на комплексную экспертизу. Уже известно, что на учете у психиатра или нарколога мужчина не состоял. Выстрелы производил из официально зарегистрированного охотничьего карабина. Мотивы стрелявшего будут выясняться - по отзывам соседей он был спокойным человеком, имел постоянную работу в охране.
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Устанавливаются детали стрельбы в Екатеринбурге - 48-летний мужчина открыл огонь по людям из окна своей квартиры. С тяжелым ранением госпитализировали девочку, ее...
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