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Выставка "Гравюра без границ" открылась в Минске

31.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Единение бумаги и металла. Гравюры современных авторов - на выставке в Центре современных искусств в Минске. Художники развивают новые подходы к традиционной технике гравюры, которой более 5 веков. Многотиражная живопись - наследие скориновской печати. Техника гравюры требует особого мастерства, точного движения резца. Малейшая же ошибка может практически уничтожить многочасовой труд художника. 

Все авторы - признанные художники-графики из разных стран: Беларуси, Болгарии, Латвии, Литвы, России, Украины, Чехии и Эстонии.


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Теги: Минск
 
 
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Единение бумаги и металла. Гравюры современных авторов - на выставке в Центре современных искусств в Минске. Художники развивают новые подходы к традиционной...
 
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