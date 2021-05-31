Студентам Гомеля вручили путевки в трудовое лето - 2021

Источник материала: БT

Представителям студенческих отрядов Гомеля вручили путевки в трудовое лето. Молодые люди примут участие в крупных республиканских проектах. Экологический отряд "Чистый берег" приступит к работе в Гомельском дворцово-парковом ансамбле, педагогический отряд проведет трудовую смену в Национальном центре "Зубренок", а стройотряды придут на помощь в возведении школы в областном центре. Часть ребят отправятся на промышленные объекты. Новшеством трудового лета в регионе станет медицинский отряд. Также в этом году продолжит работу единственный в нашей стране сервисный отряд матросов-спасателей.

Никита Петрушенко, командир студотряда "Чемпионы", студент Белорусского государственного университета транспорта:

Я уже имел возможность и опыт бывать в производственном отряде в прошлом году. В этом году мы едем на всебелорусскую молодежную стройку в Островец. Это очень важно, это всегда новые знакомства, новые люди и новые возможности.

В прошлом году в Гомельском регионе работало почти 230 студенческих отрядов, а это около 3 тысяч человек.





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