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На рыбалке на реке Сож мужчина крючком зацепил тяжелый пакет

31.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пошел на рыбалку, но такого улова не ожидал. На реке Сож мужчина крючком зацепил довольно тяжелый пакет. Вытянув его из воды, пенсионер увидел внутри револьвер и патроны, после чего позвонил в милицию. По оперативной информации, в барабане оружия находилось 6 боеприпасов. На револьвере, и на патронах не было маркировки.


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Пошел на рыбалку, но такого улова не ожидал. На реке Сож мужчина крючком зацепил довольно тяжелый пакет. Вытянув его из воды, пенсионер увидел внутри револьвер и...
 
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