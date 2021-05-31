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На рыбалке на реке Сож мужчина крючком зацепил тяжелый пакет
31.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Пошел на рыбалку, но такого улова не ожидал. На реке Сож мужчина крючком зацепил довольно тяжелый пакет. Вытянув его из воды, пенсионер увидел внутри револьвер и патроны, после чего позвонил в милицию. По оперативной информации, в барабане оружия находилось 6 боеприпасов. На револьвере, и на патронах не было маркировки.
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Пошел на рыбалку, но такого улова не ожидал. На реке Сож мужчина крючком зацепил довольно тяжелый пакет. Вытянув его из воды, пенсионер увидел внутри револьвер и...
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