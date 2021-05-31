На Петербургском форуме обсудят проблемы цензуры и свободы слова в интернете

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 мая – Sputnik. "Борьба за цифровой суверенитет. Как сохранить единое информационное пространство?" – сессию под таким названием организует РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как противостоять диктату технологических платформ? Возможно ли в России возведение "великого файрвола" по примеру китайского? Нужна ли мировому сообществу международная конвенция, которая бы регулировала деятельность сетевых компаний? Ответы на эти и другие вопросы попробуют найти участники дискуссии, которая пройдет 3 июня.

На сессии выступят телеведущий Роман Бабаян, генеральный директор АО "Газпром-медиа Холдинг" Александр Жаров, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и международного информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян, исполнительный директор Международной ассоциации новостных медиа (INMA) Эрл Дж. Уилкинсон, генеральный продюсер RTVI, музыкант Сергей Шнуров. Модератор дискуссии – ведущий телеканала RT Дэниел Хокинс.

"Мир столкнулся с целым спектром новых вызовов и угроз со стороны американских цифровых платформ. Беспрецедентная цензура и политически ангажированная дискриминация в отношении информационных источников, произвольное, без государственного или общественного надзора, модерирование онлайн-контента. Эти явления показали хрупкость сегодняшней архитектуры глобального информационного пространства и вскрыли правовую незащищенность интернет-пользователей вплоть до президентов", - убеждена Мария Захарова.

"С точки зрения медиа мы все сейчас на перепутье. Вариант первый: мир договорится о том, чтобы создать общие правила развития медийки. Но пока этого не произошло, иностранные соцсети по-прежнему являются инструментом влияния в России. Поэтому есть второй путь - создавать свои. Я уверена, что страна, которая первой в мире создала вакцину, может справиться с гораздо менее амбициозной задачей - построить свои соцсети", - считает Маргарита Симоньян.

ПМЭФ-2021 пройдет 2-5 июня в очном формате в Санкт-Петербурге. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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