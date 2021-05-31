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В школах и гимназиях по всей Беларуси прошли "Последние звонки"

31.05.2021 16:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На финишной прямой. В школах и гимназиях сегодня последний день учебы, а уже завтра начнутся выпускные экзамены. Продлятся они до 9 июня. Аттестаты же вручат 10-го - во время выпускных вечеров. Этот момент особенно торжественный для 11-классников. Кстати, всю эмоциональность события они уже ощутили во время "Последних звонков". Палитра чувств - в сюжете Елены Витко (видео). 


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На финишной прямой. В школах и гимназиях сегодня последний день учебы, а уже завтра начнутся выпускные экзамены. Продлятся они до 9 июня. Аттестаты же вручат 10-го - во...
 
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