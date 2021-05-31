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МТЗ во время своего юбилея презентовал ноу-хау - беспилотный трактор

31.05.2021 16:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Перспективные и востребованные ноу-хау для разных областей экономики презентует Минский тракторный завод. Так, среди актуальных разработок - беспилотный трактор. Автономную машину, в которой под капотом 350 лошадиных сил, накануне представили на юбилее МТЗ. Беспилотник - совместная работа завода с нашими учеными. Сейчас макетный образец проходит тест-драйв в полях с навесными агрегатами. Беспилотником управляет оператор через компьютер. По словам специалистов, такая машина экономит топливо, а применение гибридной электроустановки дает возможность уменьшить выбросы вредных веществ в 10 раз.

Александр Белевич, начальник научно-инжинирингового центра Объединенного института машиностроения НАН Беларуси: Первоначально трактору закладывается карта поля, и если мы говорим о пахоте, то учитывается тип орудия, с которым он работает, сколько корпусов. Система размечает маршрут, и трактор уже дальше едет в автономном режиме. Он дополнительно оснащен камерами и датчиками. Они его остановят, если на пути будет препятствие.

В целом же, по словам руководства холдинга МТЗ, сегодня одна из общих задач - выпуск многопрофильной техники с большим экспортным потенциалом.

Виталий Волк, генеральный директор ОАО "МТЗ": Мы уже с нашими партнерами из "Шереметьево-Карго" разработали трактор для доставки грузов и багажа в самолеты. Мы работаем с коммунальниками по программе "Чистый город". Мы активно занимаемся темой лесной и обслуживания дорог.

Сегодня МТЗ экспортирует свою технику почти в полсотни стран мира. В этом году ожидается и знаковая цифра в истории завода - этой осенью будет выпущен 4-миллионный трактор "Беларус".


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Перспективные и востребованные ноу-хау для разных областей экономики презентует Минский тракторный завод. Так, среди актуальных разработок - беспилотный трактор....
 
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