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А. Протас о причине поражения сборной Беларуси по хоккею от сборной Швейцарии

31.05.2021 16:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Если бы не глупые ошибки, то результат мог бы быть иным. Это, по мнению нападающего сборной Беларуси Алексея Протаса, причина разгромного поражения от Швейцарии. Напомним, что накануне наша команда уступила трехкратному серебряному призеру чемпионатов мира 0:6 и потеряла все шансы на плей-офф. 

Алексей Протас, нападающий сборной Беларуси по хоккею: Очень обидно. В раздевалке все расстроены. Все хотят победить, бьются за команду. Мы провели пару неплохих матчей в начале турнира, но затем стали рассыпаться. Такого быть не должно. Мы должны биться в каждой встрече, не допускать глупых ошибок. Тогда все могло бы быть гораздо лучше.Завтра Беларусь играет с Россией, в случае победы есть шанс уйти с последнего места в группе.


 
 
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Если бы не глупые ошибки, то результат мог бы быть иным. Это, по мнению нападающего сборной Беларуси Алексея Протаса, причина разгромного поражения от Швейцарии....
 
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