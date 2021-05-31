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Более 270 школ Беларуси получили анонимные письма о минировании учебного заведения
31.05.2021 16:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
118 школ Минска, а также Брестской, Гродненской, Могилевской, Гомельской и Минской областей. Всего более 270 адресатов! Сегодня на электронные ящики госорганизаций неизвестные массово разослали сообщения об опасности. Все ложные. Места обследовали следственно-оперативные группы и саперы. Сейчас идут разыскные мероприятия, чтобы установить тех, кто писал сообщения с угрозами.
За заведомо ложное сообщение об опасности ответственность наступает с 14 лет. Данное преступление имеет свое название - сваттинг. В основном оно распространено среди молодежи. Цель - устроить панику в конкретном месте.
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118 школ Минска, а также Брестской, Гродненской, Могилевской, Гомельской и Минской областей. Всего более 270 адресатов! Сегодня на электронные ящики госорганизаций...
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