Более 270 школ Беларуси получили анонимные письма о минировании учебного заведения

Источник материала: БT

118 школ Минска, а также Брестской, Гродненской, Могилевской, Гомельской и Минской областей. Всего более 270 адресатов! Сегодня на электронные ящики госорганизаций неизвестные массово разослали сообщения об опасности. Все ложные. Места обследовали следственно-оперативные группы и саперы. Сейчас идут разыскные мероприятия, чтобы установить тех, кто писал сообщения с угрозами.

За заведомо ложное сообщение об опасности ответственность наступает с 14 лет. Данное преступление имеет свое название - сваттинг. В основном оно распространено среди молодежи. Цель - устроить панику в конкретном месте.





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