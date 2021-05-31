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С. Шойгу: Североатлантический альянс целенаправленно нарушает баланс сил в Восточной Европе

31.05.2021 16:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сергей Шойгу заявил, что в связи с ростом военной угрозы со стороны НАТО Россия намерена создать в Западном военном округе два десятка новых соединений. По словам министра обороны России, Североатлантический альянс целенаправленно нарушает баланс сил в Восточной Европе. Россия здесь должна быть готова к любому развитию событий. Активность НАТО обнаруживается не только переброской в Польшу и Прибалтику все новых и новых подразделений, но и регулярными массовыми учениями. Очередные стартовали 17 мая и станут крупнейшими за четверть века.


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Сергей Шойгу заявил, что в связи с ростом военной угрозы со стороны НАТО Россия намерена создать в Западном военном округе два десятка новых соединений. По словам...
 
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