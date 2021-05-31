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В Минске за выходные задержан 21 нетрезвый водитель
31.05.2021 16:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Также зарегистрировано 107 ДТП с материальным ущербом и 44 факта управления транспортными средствами бесправниками.163 водителя оштрафованы за превышение скорости.
ГАИ Минска напоминает: с 25 мая по 5 июня проводится специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!". Водителям необходимо двигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар.
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Также зарегистрировано 107 ДТП с материальным ущербом и 44 факта управления транспортными средствами бесправниками.163 водителя оштрафованы за превышение скорости. ...
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